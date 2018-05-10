أندريه الصايغ.. أول عمدة عربي لمدينة باترسون

نجح أندريه الصايغ في انتزاع لقب أول عمدة عربي في باترسون بولاية نيوجيرسي ليصبح أول أميركي من أصول عربية يتسلم هذا المنصب في المدينة.

واستطاع الصايغ عضو مجلس المدينة الاستحواذ على أكثر من 48 في المئة من الأصوات بعدد إجمالي بلغ 8125، ليتخطى بذلك منافسيه: أليكس مينديز، وبيدرو ردوريغيز، وبفارق أكثر من 1600 صوت بحسب النتائج الأولية.

وحقق الصايغ وهو من أصل سوري-لبناني، النجاح بعد تجربتين سابقتين لم يحالفه الحظ فيهما، حيث قال: "يستطع الناس إطلاق الصفة التي يريدونها علي، ولكن لن يستطيعوا القول إنني انهزامي"، فيما قال عبر صفحته على الفيس بوك: "شكرا باترسون".​

وقال الصايغ عقب إعلان النتائج: "إن النجاح لا يتعلق بشخص واحد، إنما يتعلق بمدينة باترسون "، بما يعني أنه رغم اختلاف الأعراق والأصول في المدينة ما يميز الجميع فيها انهم ينتمون لباترسون.

وفي هذا المنشور يظهر الصايغ مع أسرته، حين كان يدعو المواطنين لدعمه في الانتخابات.

وحظي المرشح العربي بالدعم من عضو الكونغرس الأميركي وعمدة باترسون الأسبق بيل باسكرل "Bill Pascrell" والذي كان قد أعلن في وقت سابق للانتخابات أنه سيصوت للصايغ، حيث يمكن اعتبار باسكرل عراب الصايغ السياسي لتشجيعه له على الدخول في عالم السياسة بشكل أكبر حيث عمل لديه منذ 1994.

وجمع الصايغ 304 الأف دولار أميركي لحملته الانتخابية بحسب التقارير التي صدرت ما قبل الانتخابات.

وتمتاز باترسون وهي ثالث أكبر مدينة في ولاية نيوجيرسي من حيث عدد السكان، بأنها مدينة "الحرير" منذ منتصف القرن التاسع عشر، ناهيك عن تنوعها العرقي حيث تضم جاليات كبرى لأميركيين من أصول عربية ومن دول أميركا اللاتينية.