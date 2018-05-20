تقدم لقسد على حساب داعش في دير الزور

أحرزت قوات سورية الديموقراطية (قسد) تقدما على حساب داعش في آخر جيب يسيطر عليه في محافظة دير الزور في شرق سورية.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قسد تتقدم بدعم مدفعي أميركي-فرنسي في محيط بلدة هجين ومنطقة الباغوز فوقاني عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع داعش.

ويأتي هذا بعد سيطرة قسد على الباغوز تحتاني قرب الحدود مع العراق الأسبوع الماضي.

وتجري العمليات حاليا بالتنسيق مع القوات العراقية في الجهة الثانية من الحدود وقوات التحالف الدولي "من أجل إحباط أي محاولة تسلل أو وهروب" لعناصر التنظيم نحو العراق، حسب المرصد..

وأطلقت قوات سورية الديموقراطية، وهي تحالف فصائل كردية وعربية، في الأول من أيار/مايو المرحلة النهائية من حربها ضد داعش لإنهاء وجوده في شرق سورية وتأمين الحدود مع العراق المجاور.

ولا تزال ثلاث بلدات في المنطقة تحت سيطرة التنظيم وهي هجين والشعفة وسوسة.