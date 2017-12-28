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الولايات المتحدة

شرطة سياتل: حادث صدم المشاة ليس عملا إرهابيا

صورة من موقع الحادث - عن تويتر

قالت شرطة مدينة سياتل الأميركية الخميس إن حادث صدم سائق بشاحنة لعدد من المشاة ليس عملا إرهابيا، حسب بيان عبر تويتر.

وأصيب ستة أشخاص خلال حادث التصادم، بالإضافة إلى سائق الشاحنة، ونقلوا إلى مستشفى قريب، وفق ما أفاد به البيان.

وأضافت الشرطة أن مسؤولين "يجرون تحقيقا في الحادث، ولا يوجد ما يدل على أن التصادم علم إرهابي".

واقتحم سائق يقود "سيارة فان" ممرا للمشاة وسط المدينة قبل أن يرتطم بواجهة متجر، حسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بالشرطة المحلية.

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