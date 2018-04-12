بومبيو: أريد إصلاح الاتفاق النووي

تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الخميس جلسة لتثبيت مرشح الرئيس دونالد ترامب لمنصب وزير الخارجية مايك بومبيو.

وتعهد بومبيو وهو نائب سابق من ولاية كانسس، خلال الجلسة بأن يكون دور وزارة الخارجية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي مهما كما هو الأمر بالنسبة لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA).

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وقال إنه سيعمل على ملء الوظائف الشاغرة في الوزارة، وأضاف أن علاقته الجيدة بالرئيس ترامب ستساهم في تحسين صورة الوزارة التي تراجعت في العام الماضي.

وفي الشأن الدولي، قال المرشح إنه يرغب في إصلاح الاتفاق النووي مع إيران، و"العمل مع حلفاء الولايات المتحدة في حال لم يتحقق ذلك".

أما بالنسبة لكوريا الشمالية، فقال بومبيو إنه لم يدع قط لتغيير النظام هناك، ولن يدعو إلى ذلك الآن.

واختار ترامب بومبيو الذي كان يشغل منصب مدير CIA، بعد إقالته الوزير السابق ريكس تيلرسون.

وقال الرئيس في تغريدة على تويتر في وقت سابق الخميس "حظا جيدا لمايك بومبيو خلال جلسة تثبيته اليوم. سيكون وزير خارجية عظيما".