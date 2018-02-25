كاليفورنيا تختبر سيارات ذاتية القيادة في أبريل

قالت إدارة السيارات بولاية كاليفورنيا إن سيارات ذاتية القيادة مدعومة بسائقين من البشر للتحكم في أنظمة الكمبيوتر المزودة بها عن بعد قد تُختبر على طرق الولاية في نيسان/أبريل المقبل.

ويعد الاعتماد على شخص يمكنه التحكم عن بعد في عدد من السيارات الذاتية الحركة خطوة ستسمح بفتح مسار لتحقيق الربحية في مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية من خلال التخلص من شروط الولاية التي تتعلق بوجود عقل بشري داخل تلك السيارات.

وتستخدم تكنولوجيا التحكم عن بعد بالفعل في وكالة ناسا والجيش.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على القوانين الجديدة التي تسمح باستخدامها في وقت لاحق من هذا الشهر لتدخل حيز التنفيذ في نيسان/أبريل.

وتعمل شركات مثل نيسان ووايمو وأخرى مبتدئة مثل زوكس وفانتوم أوتو وستارسكي روبوتيكس على التكنولوجيا التي تسمح لشخص بالتحكم عن بعد في سيارة في حالة تعرض نظم القيادة الذاتية الرئيسية لأي مشكلة.

ومن المنتظر الموافقة على القوانين الجديدة في 26 شباط/فبراير.