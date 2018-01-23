الشيوخ يوافق على تعيين باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي

وافق مجلس الشيوخ الثلاثاء على تعيين المصرفي السابق جيروم باول (64 عاما) رئيسا للاحتياطي الفدرالي، وهو المنصب الذي رشحه له الرئيس دونالد ترامب.

ووافق 85 عضوا في المجلس على تعيينه مقابل معارضة 12، ليخلف الرئيسة الحالية جانيت يلين التي تنتهي مهامها في شباط/فبراير المقبل.

وكان ترامب قد وصفه حين رشحه لشغل هذا المنصب بأنه "قوي وملتزم وذكي"، ولديه الحكمة والقيادة لتوجيه الاقتصاد الأميركي.

وباول خبير مصرفي في الاستثمار، وقد كشف عن ثروة خاصة تتراوح بين 20 و55 مليون دولار، بعد حوالي 10 سنوات من العمل في كارلايل غروب للاستثمارات المالية.

وانضم باول إلى مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي عام 2012.

المصدر: وكالات