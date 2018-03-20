الشيوخ يرفض وقف الدعم الأميركي للسعودية في اليمن

صوت مجلس الشيوخ الأميركي بالأغلبية الثلاثاء ضد تشريع ينهي الدعم الأميركي للحملة السعودية في اليمن.

وصوت 55 مقابل معارضة 44 لصالح إسقاط التشريع الذي سعى داعموه، وعددهم 15 ومعظمهم ديمقراطيون، لاستغلال بند في قانون سلطات الحرب لعام 1973 يسمح لأي سناتور بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأميركية من أي صراع لم تحصل على تفويض من الكونغرس للمشاركة فيه.

ووصف بعض داعمي الإجراء في مجلس الشيوخ الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن بأنه "كارثة إنسانية" ألقوا بالمسؤولية عنها على السعوديين.

وقال السناتور بيرني ساندرز، الذي سعى لنيل تسمية الحزب الديموقراطي لخوض سباق الرئاسة في 2016: "ما يحدث في اليمن اليوم نتيجة للحرب التي تقودها السعودية هناك".

وقال السناتور مايك لي، وهو من الجمهوريين المؤيدين للقرار، إن العمل عليه مستمر منذ بعض الوقت وإن الأمر لم يتم الترتيب له ليتزامن "بأي حال من الأحوال" مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للولايات المتحدة. وقال: "السعودية شريك لا غنى عنه في المنطقة".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد التقى ابن سلمان في البيت الأبيض الثلاثاء وأكد خلال اللقاء على أهمية العلاقات مع المملكة.