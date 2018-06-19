السنغال تفاجئ ليفاندوفسكي ورفاقه

حقق منتخب السنغال فوزا ثمينا على نظيره البولندي الثلاثاء بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسجل للسنغال تياجو كيونيك مدافع بولندا بالخطأ في مرماه في الدقيقة "37" ومباي نيانغ في الدقيقة "60" وأحرز كريتشوفياك هدف بولندا الوحيد في الدقيقة "86".

وهذا الفوز هو الأول لأحد المنتخبات الإفريقية المشاركة في مونديال روسيا بعد خسارة كل من مصر ونيجيريا والمغرب وتونس.

وبهذه النتيجة تتقاسم السنغال صدارة المجموعة الثامنة مع اليابان التي فازت في وقت مبكر على كولومبيا بالنتيجة ذاتها.