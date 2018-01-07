أحمد شفيق: لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة

تخلى رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق (76 عاما) الأحد عن طموحه بالترشح للانتخابات الرئاسية في مصر المقررة هذا العام.

وقال في تغريدة على تويتر "رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة".

وأضاف أنه قرر عدم خوض المنافسة.

بياني الى شعب مصر العظيم، بشأن قراري عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. pic.twitter.com/snxpnEUiFK — أحمد شفيق (@AhmedShafikEG) January 7, 2018

وعاد شفيق بداية الشهر الماضي إلى مصر من الإمارات التي أقام فيها منذ خسارته انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2012 أمام الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن الجيش عزل مرسي في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما واحدا.

وكان شفيق قد أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري عام 2018، وبعد عودته من الإمارات قال إنه يمعن النظر في مسألة ترشحه.