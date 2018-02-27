حبس شيرين عبد الوهاب..'هل يحاكم المزاح؟'

أثار الحكم الذي صدر بحبس المغنية شيرين عبد الوهاب ستة أشهر بتهمة "الإساءة لمصر" في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تصريحات البلهارسيا"، ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الإجتماعي.

وحسب الدعوى، فإن شيرين ردت على امرأة طلبت سماع أغنية "ماشربتش من نيلها" خلال إحدى حفلات الفنانة، فردت عليها الأخيرة بالقول "هيجيلك بلهارسيا".

ورأى مغردون أن الحكم كان "غريبا" ولا يتناسب مع ما فعلته عبد الوهاب.​

شيئ عجيب لما تسجن لانك قلت نكتة في بلد عايش على النكتة #زمن_نكتة 🤔🤔 كلنا_شيرين_عبدالوهاب ❤ — Rima Dida_Ush🇩🇿🎶 (@dida_rima) February 27, 2018

القصة يا اخوان مش حالة البلهرسيا

القصة قصة انسان

شيرين

قالت حقيقة

وبس

شيرين يجب أن لا تسجن

عيب والف عيب

و كأن من قال الرشوة منتشرة ؟ يسجن !!!!! — Mohammed Aboukhadra (@MohammedAboukh7) February 27, 2018

ويقول الصحافي المصري المتابع لقضايا حرية التعبير أدهم يوسف إن "الواقعة حدثت في حفلة خاصة منذ عام، ولم يلتفت أحد إلى السياق ككل".

ويضيف لـ"موقع الحرة" أن هذا الحكم يعد "رسالة" للفنانين ولاعبي الكرة وكل المؤثرين إعلاميا، "حتى لا يكون هناك صوت ضد التيار".

ويشير الصحافي المصري إلى ما حدث مع الإعلامي الساخر باسم يوسف الذي توقف برنامجه عندما "خرج عن السياق بعد الثلاثين من يونيو".

وكان باسم يوسف قد أعلن توقف برنامجه الساخر عام 2014 بسبب "الضغوط التي كانت أكبر من أي شخص"، على حد تعبيره.

"مزاح"

ويعتبر مغردون ما قالته شيرين لا يعدو كونه مزاحا، يتداوله المصريون يوميا.

مسخرة

الحكم على الفنانة #شيرين_عبدالوهاب بسبب مزاحها من جودة مياه النيل — ابو عمران (@abdouimran21) February 27, 2018

ويقول الباحث المصري توفيق حميد إن الشعب المصري مشهور بمزاحه وليس منطقيا أن يزج بكل من يمزح في السجن.

ويضيف الباحث لـ"موقع الحرة :"كان بالأحرى بمن أصدر هذا الحكم أن يصدر حكما على دعاة التطرف والكراهية الذين يملؤون الفضائيات ويبثون أفكارا شاذة تدعو إلى العنف".

وتداول عدد من المواقع الإخبارية الدولية خبر الحكم بحبس شيرين.

ويرى حميد أن هذا الحكم سيعطي "صورة سلبية" عن مصر في الخارج وهو ما يضر قطاع السياحة الذي يعاني صعوبات.