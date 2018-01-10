شل تخرج من حقلي غرب القرنة ومجنون لصالح شركتين يابانية وأميركية

أعلنت وزارة النفط العراقية الأربعاء أن شركة (شل) النفطية باعت أسهمها في حقل (غرب القرنة 1) إلى شركة يابانية.

وستتولى شركة إيتوكو كورب اليابانية، إدارة حصة شل من الحقل والتي تبلغ 20 في المئة.

وينتج حقل (غرب القرنة 1) الذي تشغله شركة إكسون موبيل 405 ألف برميل يوميا.

وقال مدير عام شركة نفط الجنوب، إحسان عبد الجبار لرويترز إن هذا الاتفاق جاء بعد اتفاق على خروج (شل) من حقل مجنون النفطي وتسليمه إلى الحكومة العراقية لإدارته نهاية يونيو/تموز 2018.

وأضاف عبد الجبار أن "العراق اتفق مع شركة KBR الهندسية الأميركية لإدارة وتطوير الحقل"، بعد خروج شل منه.

وبحسب عبد الجبار، فإن "العراق يريد تقليل نفقات إدارة الحقل بنسبة 30 في المئة هذا العام".

ويجري العراق محادثات مع شركة أخرى للاشتراك في إدارة الحقل، لكن عبد الجبار لم يكشف عن اسم الشركة الثانية.

وتقول شل إنها لاتزال ملتزمة بإنتاج الغاز في العراق، والتركيز على تطوير وتوسعة شركة غاز البصرة، التي تقوم بإنتاج الغاز من حقول الرميلة، وغرب القرنة 1، وحقول نفط الزبير.

وتمتلك شل 44 بالمئة من أسهم الشركة.