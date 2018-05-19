مقتل امرأة وإصابة أخرى بإطلاق نار في جورجيا

لقيت امرأة مصرعها وأصيبت أخرى بجروح جراء إطلاق نار في حفل تخرج مدرسة ثانوية مساء الجمعة بمقاطعة كلايتون بولاية جورجيا.

ووقع إطلاق النار في ساحة انتظار سيارات بمدرسة ماونت زيون بعد مشاجرة بين المدعوين للحفل الذي أقيم في مركز للفنون بمدينة جونزبورو.

وجاء الحادث في أعقاب حادث إطلاق نار آخر بمدرسة في ولاية تكساس الجمعة أوقع 10 قتلى.

وأكد الرئيس دونالد ترامب أن إدارته مصممة على أن تفعل كل ما في وسعها لحماية التلاميذ وتأمين المدارس والتأكد من أن "الذين يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى الآخرين" لا يقتنون أسلحة.