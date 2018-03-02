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الولايات المتحدة

إطلاق نار في جامعة سنترال ميشيغن

جانب من جامعة سنترال ميشيغن

أعلنت جامعة سنترال ميشيغن الأميركية مقتل شخصين في إطلاق نار في أحد المباني الخاصة بسكن الطلاب، وقالت إن المشتبه فيه لا يزال طليقا.

وأوضحت​ على موقعها وحسابها في تويتر أن إطلاق النار وقع في كامبل هول، مشيرة إلى أن الشرطة دعت الجميع إلى الاحتماء بمكان ما.

وأكدت شرطة الجامعة أن القتيلين ليسا من طلاب سنترال ميشيغن، مشيرة إلى أن الحادث ربما بدأ نتيجة خلاف منزلي. وأعلنت عدم تسجيل إصابات أخرى، لكن المشتبه فيه لم يعتقل بعد.

وقال مسؤولون في مدينة ماونت بليزنت حيث تقع الجامعة، إن المشتبه فيه يعد "مسلحا وخطيرا".

ويدرس في سنترال ميشيغن حوالي 23 ألف طالب.

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