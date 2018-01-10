قلق أميركي من أنباء اعتقال ناشط روسي في الشيشان

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عن قلقها من أنباء اعتقال ناشط روسي في الشيشان.

وقالت الوزارة في بيان إن "اعتقال الناشط أيوب تيتييف هو الأخير ضمن سلسلة تقارير تحذر من انتهاكات في حقوق الإنسان في الشيشان".

ويترأس تيتييف مكتب الشيشان لمنظمة (ميموريال) الروسية غير الحكومية لحقوق الإنسان، واعتقل بتهمة حيازة المخدرات.

ودعت الخارجية السلطات الشيشانية إلى إطلاق سراح تيتييف والسماح لمنظمات المجتمع المدني المستقلة بالعمل بدون مضايقات أو تدخلات.

ويبلغ الناشط الروسي 60 عاما من العمر، ويعتقد أن اعتقاله جاء بعد انتقادات وجهتها الجمعية للرئيس الشيشاني المقرب من روسيا رمضان قاديروف.

وحثت الخارجية الأميركية السلطات الفيدرالية الروسية على ضمان عدم انتهاك حقوق الناشط المعتقل ومعاملته وفقا للدستور الروسي ومبادئ حقوق الانسان، بعد أن قالت إن هناك مخاوف موثوقة من احتمال إساءة معاملته في الحجز.

وتولى تيتييف رئاسة مكتب المنظمة في الشيشان بعد اغتيال رئيسته السابقة ناتاليا استميروفا، وتلقى هو أيضا تهديدات بالقتل.

وقال صحافيون شيشانيون لوسائل إعلام غربية إن سلطات بلادهم تتهم الناشطين بحيازة المخدرات في محاولة لتأليب الرأي العام الشيشاني المحافظ ضدهم.