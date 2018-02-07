مصر.. 'تهجير' جديد في شمال سيناء؟

البداية كانت مع تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال جلسة مفتوحة حول مواجهة التهديدات الإرهابية في 19 كانون الثاني/يناير قال فيها إن المطار يجب أن يعود للعمل دون تهديد مشيرا إلى أن "حرم المطار سيكون خمسة كيلومترات".​

يترقب المصريون في العريش إزالة منتظرة لمئات الوحدات السكنية الواقعة جنوب المدينة الواقعة في شمال سيناء بعد أسابيع من هجوم استهدف مطار المدينة.

ما قاله السيسي تحول لواقع مع توجيه محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور بإنشاء حرم آمن حول المطار الواقع جنوب المدينة، موضحا أن هذه المنطقة ستكون "بواقع خمسة كيلومترات من جهات الشرق والغرب والجنوب، بينما من جهة الشمال في اتجاه مدينة العريش سيكون الحرم بواقع كيلو ونصف فقط" حول المطار، حسب ما نقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

المطار الدولي، الذي استهدفه مسلحون متشددون بقذيفة صاروخية أودت بحياة ضابط وأصابت اثنين آخرين خلال تواجد وزيري الدفاع والداخلية به، يبعد نحو خمسة كيلومترات إلى الجنوب من قلب المدينة التي يسكنها ما يزيد على 150 ألف مواطن.

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ورغم تأكيدات حرحور بأن إنشاء الحرم الآمن لن يمس التجمع العمراني بالمدينة، عاصمة شمال سيناء، إلا أن أعمال حصر المباني السكنية لتعويض قاطنيها عقب إيجاد مساكن بديلة لهم بدأت بالفعل منذ الأحد.

ورغم ظهور تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى بدء إزالة المنازل في المناطق الواقعة ضمن الحرم الآمن ، ينفي عضو مجلس النواب عن العريش حسام رفاعي ذلك مؤكدا لـ "موقع الحرة" أن "أعمال الحصر لا تزال جارية".​