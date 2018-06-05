السيسي: لم أتدخل لمنع أي مسلسل

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء أنه لا يتدخل لمنع أعمال درامية.

ورفض الزج باسمه في موضوعات مثل هذا الموضوع، قائلا إنه سمع شائعات عن أنه منع عرض مسلسلات، لكنه هذا الأمر غير صحيح، حسب قوله.

جاءت تصريحات الرئيس المصري خلال حفل "إفطار الأسرة المصرية" الذي أقيم في القاهرة الثلاثاء.

ويتهم ناشطون السلطات المصرية بتقييد الحريات والاعتقال العسفي للناشطين، لكن الحكومة تنفي هذه الاتهامات.

وألقت مصر مؤخرا القبض على عدد من الناشطين من بينهم المدون البارز وائل عباس والناشط حازم عبد العظيم والقيادي بـ"الاشتراكيون الثوريون" هيثم محمدين والناشط شادي الغزالي حرب والمدون الساخر شادي أبو زيد والناشطة بحركة "6 أبريل" أمل فتحي.