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مصر

السيسي يؤدي اليمين الدستورية لبدء ولايته الثانية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان

أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت اليمين الدستورية أمام البرلمان لبدء ولاية رئاسي ثانية بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

وشهدت مراسم الاحتفال عقب أداء السيسي للقسم إطلاق المدفعية المصرية 21 طلقة في الساحة الخارجية لمجلس النواب.

وهذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها رئيس مصري اليمين أمام مجلس النواب منذ 13 عاما.

وأقسم السيسي اليمين في الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان في ذلك الوقت.

وفاز السسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في آذار/مارس الماضي بنسبة 97 في المئة على منافسه موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

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