السيسي يتوقع 'نصرا كاملا' على المتشددين في سيناء

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى زيارته قاعدة جوية في سيناء الجمعة إن المعركة التي تخوضها قوات الجيش هي ضد "أشرار وخوارج العصر"، في إشارة إلى المتشددين الذين تحاربهم القوات المسلحة المصرية.

وأضاف السيسي في كلمة أمام جنود "سنأتي هنا قريبا للاحتفال بالنصر الكامل على خوارج هذا العصر".

وقال بيان للمتحدث العسكري إن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد رافقوا السيسي في زيارته الجمعة.

يذكر أن أكثر من 300 شخص قتلوا في هجوم على مسجد في شمال سيناء في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقالت السلطات إن أحد المهاجمين كان يحمل راية تنظيم داعش.

ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في الحملة بشمال سيناء والتي تشارك فيها الشرطة.

وكان السيسي قد قال يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي إنه يعطي الجيش ووزارة الداخلية مهلة ثلاثة أشهر لتأمين شمال سيناء.

المصدر: الجيش المصري