منتزه Six Flags سيفتح فرعا في السعودية

وقع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وشركة Six Flags العاملة في مجال المنتزهات الترفيهية اتفاقية لتطوير وتصميم منتزه يحمل علامتها التجارية في المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وسوف يتخذ هذا المنتزه الترفيهي من منطقة القدية جنوب غرب الرياض موقعا له، ومن المقرر افتتاحه في 2022.

وقالت الوكالة إن الخطوة تأتي في "إطار استراتيجية رؤية المملكة 2030 الشاملة التي تهدف إلى تعزيز قطاع الثقافة والترفيه وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية في المملكة".

وقال الصندوق إن إنشاء أول منتزه ترفيهي يحمل هذه العلامة التجارية في السعودية يعد جزءا من "تطوير قطاع الترفيه، الذي سيساعد في خلق فرص العمل وفتح الأبواب أمام الشباب السعودي".

يذكر أن وزارة الثقافة والإعلام السعودية قد منحت الأربعاء أول رخصة تشغيل دار عرض سينمائي في المملكة لشركة "أيه أم سي" الأميركية.

وتخطط الشركة الأميركية لافتتاح أول دار عرض سينمائي جديدة في العاصمة السعودية الرياض في 18 نيسان/أبريل.

المصدر: وكالات