سناب شات.. حذف الرسائل المرسلة أصبح ممكنا

من منا لم يواجه معضلة إرسال محتوى بالخطأ عبر منصات التواصل الاجتماعي؟

وكم تمنيت في بعض الأحيان وجود زر لاسترجاع الرسالة أو حذفها؟

أصبحت هذه الخاصية متاحة الآن لعشاق خدمة سناب شات.

فقد أعلنت شبكة التواصل إطلاقها خاصية "كلير شات" التي تتيح لك التراجع عن الرسائل التي قمت بإرسالها وتود حذفها.

وستجد زر "حذف" خاص يتيح لك إلغاء الرسالة بشرط عدم فتحها من طرف المستقبـِل.

وكما هو معروف عند مستخدمي التطبيق، فقد كانت الرسائل تُحذف تلقائيا بعد مشاهدتها من الطرف الآخر أو خلال 30 يوما إذا لم يتم فتحها.

وتتوقع سناب شات أن تقدم الخاصية لمستخدميها راحة أكثر عند إرسال رسائلهم مع علمهم بإمكانية حذفها إذا اكتشفوا وجود أي محتوى لا يرغبون بإرساله.