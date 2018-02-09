عاصفة ثلجية عاتية تشل مدينتين أميركيتين

تساقطت الثلوج بكثافة جراء عاصفة ثلجية قوية شهدتها مناطق في وسط غرب الولايات المتحدة، الجمعة، ما أدى إلى إغلاق المدارس والطرقات وإلغاء نحو 1500 رحلة جوية.



وقالت الأرصاد الجوية الأميركية في مذكرة إن "الثلوج ستتصدر عناوين أخبار الطقس من منطقة شيكاغو الكبرى حتى ديترويت".

وأغلقت المدارس في المدينتين اللتين شهدتا العديد من حوادث السير، وتسارعت وتيرة إلغاء الرحلات الجوية لتصل إلى 1500 نصفها في مطار أوهير الدولي في شيكاغو وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما في البلاد، حيث بلغت سماكة الثلوج 18 سنتيمترا عند ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي.

ودعا رئيس بلدية شيكاغو رام ايمانويل الناس إلى البقاء في المنازل، وقال إن المزيد من الثلوج ستتساقط الجمعة والسبت والأحد "أكثر مما اعتدنا عليه سابقا في فصول الشتاء وفي فترة زمنية واحدة".



ولم تشهد شيكاغو هذه الكمية من تساقط الثلوج منذ عام 2011، عندما سقط ما معدله 50 سنتيمترا من الثلوج بسرعة أجبرت السائقين على ترك سياراتهم على جوانب الطرقات الرئيسية.



ويؤكد المسؤولون جاهزيتهم هذه المرة بـ350 كاسحة ثلوج، ومع ذلك فإن المدينة شهدت عشرات حوادث السير بين مساء الخميس وصباح الجمعة.