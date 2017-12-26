إيري.. رقم قياسي في الثلوج

تتعرض مناطق في شمال شرق ووسط الولايات المتحدة لعواصف ثلجية مصحوبة بانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وشهدت مدينة إيري بولاية بنسلفانيا تساقط أكثر من 48 سنتيمترا قبل طلوع الفجر الثلاثاء، لتتجاوز نسبة تساقط الثلوج خلال يومين 134 سنتيمترا. وحطمت المدينة بهذه العاصفة رقما قياسيا لتصبح ذات أكبر معدل تساقط للثلوج خلال 48 ساعة في تاريخ الولاية.

ويرتقب أن يستمر هطول الثلوج في إيري التي أعلنت السلطات فيها حالة طوارئ بعد أن أصبحت الطرق خطيرة أو مغلقة بسبب الثلوج، وطلبت من المواطنين عدم مغادرة منازلهم حتى مرور العاصفة وإعادة فتح الطرق.

وصدر تحذير الاثنين في مناطق بولايتي مين ونيو هامشر من عاصفة ثلجية مع توقع تساقط أكثر من 25 سنتيمترا يرافقها هبوب رياح تتجاوز سرعتها 80 كيلومترا في الساعة.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس بأن منطقة نيو إنغلاند التي تضم ولايات مين وفرمونت ونيو هامشر وماساتشوستس وكونيتكت ورود آيلند، شهدت تساقط ثلوج كثيفة.

ويرتقب أن تشهد ولايات من مونتانا إلى ساوث ونورث داكوتا وحتى وسكونسن درجات حرارة متدنية تتراجع إلى 40-، حسب خدمة الطقس الوطنية. أما المناطق فوق آيوا وشمالي إلينوي فيتوقع أن تتراجع الحرارة فيها إلى ما دون الصفر.

وإلى جانب تعطيل حركة السير في نيو إنغلاند، تسببت العواصف في انقطاع الكهرباء في بعض المناطق. وأفادت شركة إفرسورس بأن أكثر من 20 ألفا من عملائها في شرقي ماساتشوستس انقطت الكهرباء عنهم، معظمهم في كيب كود التي تشهد رياحا عاتية.