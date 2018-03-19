عربيا.. من يستخدم فيسبوك؟ ومن يستخدم تويتر؟

156 مليون شخص يستخدمون إحدى وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية. في مصر مثلا، واحد من كل ثلاثة يملكون حسابا في فيسبوك، وفي السعودية يوجد قرابة مليوني مستخدم لتويتر.

عالميا، تجاوز عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ثلاثة مليارات، إذ يملك نحو أربعة من 10 أشخاص في العالم، حسابا في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

الإنترنت للجميع

تشير إحصائيات حديثة إلى تصدر مصر البلدان العربية من حيث استخدام الإنترنت. وناهز عدد مستعملي الإنترنت في البلاد 50 مليون شخص في نهاية العام الماضي، وهو ما يعادل نصف سكان البلاد.

وأتت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ24 مليون مستخدم، أي قرابة ثلاثة أرباع السكان البالغ عددهم 33 مليون نسمة. وحل المغرب ثالثا بـ22 مليونا. ويستخدم ستة مغاربة من كل 10 الإنترنت.

واحتلت دول الخليج، ذات الكثافة السكانية المنخفضة، المراتب الأولى في نسبة الولوج إلى الإنترنت. ويلج 99 بالمئة من سكان قطر والإمارات إلى الإنترنت، يليهم سكان الكويت والبحرين بنسبة 98 في المئة.

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