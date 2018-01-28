غرق وفقدان مهاجرين في المتوسط

قضت امرأتان وفقد عدد غير معروف من مهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية، بعدما تعرض زورقهم المطاطي للغرق في البحر المتوسط.

ورجحت منظمة أطباء بلاد حدود غرق المفقودين، مضيفة أنه قد يكون من بينهم أطفال.

وأفادت منظمة أس أو أس المتوسط الألمانية، بأن فرق الإنقاذ الإيطالية انتشلت 83 شخصا كانوا على متن الزورق.

🔴BREAKING Devastating day in the #Med. After witnessing an interception by #LCG in international waters, #Aquarius headed to deflating rubber boat. People were already in the water. 83 of them are now safe on board but 2 women couldn’t be resuscitated, leaving 2 kids orphans pic.twitter.com/tPX1hLnRe1 — SOS MEDITERRANEE GER (@SOSMedGermany) January 27, 2018

وذكرت المنظمة إن الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود أسعف ستة أطفال، بينهم ثلاثة رضع.

ونقلت المنظمة عن مهاجر كاميروني قوله إن "الهواء بدأ يفرغ من الزورق، كنت على الزورق وأحدهم جرني واسقطني في المياه".

🔴 "The boat started to deflate. People started to panic. I was on top of the boat and someone started to pull on me and make me fall into the water" said a man from Cameroon who survived today's tragedy, to a rescuer #Aquarius pic.twitter.com/oNpOhGVgzF — SOS MEDITERRANEE (@SOSMedFrance) January 27, 2018

وكان خفر السواحل الإيطالي قد أوضح أن فرقه تمكنت من إنقاذ 800 شخص وسط البحر المتوسط السبت في خمس عمليات متفرقة.

وذكرت السلطات الإيطالية أن 2730 مهاجرا وصلوا إلى سواحل إيطاليا انطلاقا من ليبيا منذ بداية هذا العام.

وانخفض عدد المهاجرين بشكل كبير منذ أن وقعت إيطاليا الصيف الماضي اتفاقا مع ليبيا دعمته بروكسل لمنع المهاجرين من الانطلاق من الموانئ الليبية نحو أوروبا.