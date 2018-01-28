Accessibility links

logo-print
بحث
أهم الأخبار

غرق وفقدان مهاجرين في المتوسط

مهاجرون كانوا على وشك الغرق / الصورة من موقع منظمة SOS MEDITERRANEE GER ‏

قضت امرأتان وفقد عدد غير معروف من مهاجرين غير شرعيين كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية، بعدما تعرض زورقهم المطاطي للغرق في البحر المتوسط.

ورجحت منظمة أطباء بلاد حدود غرق المفقودين، مضيفة أنه قد يكون من بينهم أطفال.

وأفادت منظمة أس أو أس المتوسط الألمانية، بأن فرق الإنقاذ الإيطالية انتشلت 83 شخصا كانوا على متن الزورق.

وذكرت المنظمة إن الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود أسعف ستة أطفال، بينهم ثلاثة رضع.

ونقلت المنظمة عن مهاجر كاميروني قوله إن "الهواء بدأ يفرغ من الزورق، كنت على الزورق وأحدهم جرني واسقطني في المياه".

وكان خفر السواحل الإيطالي قد أوضح أن فرقه تمكنت من إنقاذ 800 شخص وسط البحر المتوسط السبت في خمس عمليات متفرقة.

وذكرت السلطات الإيطالية أن 2730 مهاجرا وصلوا إلى سواحل إيطاليا انطلاقا من ليبيا منذ بداية هذا العام.

وانخفض عدد المهاجرين بشكل كبير منذ أن وقعت إيطاليا الصيف الماضي اتفاقا مع ليبيا دعمته بروكسل لمنع المهاجرين من الانطلاق من الموانئ الليبية نحو أوروبا.

Back to top
XS
SM
MD
LG