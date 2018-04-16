قتلى بشجارات في سجن بساوث كارولاينا

قتل سبعة سجناء وأصيب 17 آخرون بجروح استدعت نقلهم إلى مراكز طبية بعد ساعات من اشتباكات اندلعت داخل أحد أخطر سجون ولاية ساوث كارولاينا.

وأعلنت إدارة السجون في الولاية أن عناصر من مختلف أجهزة الطوارئ في عدة مقاطعات ساهمت في السيطرة على الوضع داخل سجن لي، وفرض الأمن في حوالي الساعة الثالثة فجرا.

وأوضحت الإدارة أن وحدة إنفاذ القانون في ساوث كارولاينا تشارك في التحقيق الذي فتح لمعرفة ملابسات الحادث.

وأضاف جيف تيلن، وهو متحدث باسم سجون ساوث كارولاينا، أن عدة شجارات اندلعت بين نزلاء السجن في الساعة 7:15 مساء الأحد، مشيرا إلى أنه لم يصب أي من الحراس بجروح.

وذكر حساب جهاز سجون ساوث كارولاينا أن الشجارات وقعت في ثلاثة من مباني سجن لي.

Lee Correctional Institution was secured at 2:55 AM following an incident which started at 7:15 PM. The incident involved multiple inmate on inmate altercations in three housing units. — SC Dept. Corrections (@SCDCNews) April 16, 2018

ويضم السجن الواقع في بشوبفيل حوالي 1500 سجين يعدون من أعنف المجرمين والمحكومين بفترات طويلة في ساوث كارولاينا.