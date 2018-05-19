انشقاق ضابط كوري شمالي

نقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن مصدر حكومي قوله إن ضابطا في جيش كوريا الشمالية يرافقه مدني، فرا إلى كوريا الجنوبية عبر البحر الأصفر السبت.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) إن الرجلين اللذين رصدا على متن "سفينة صغيرة في المياه بشمال باينيونغ"، الجزيرة الواقعة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتي، "عبرا عن رغبتهما في الفرار".

وأكد مصدر في خفر السواحل أن تحقيقا يجري بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وهذه هي المرة الأولى التي يفر فيها ضابط في الجيش الكوري الشمالي منذ 2008 حسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "واي تي أن"، وحادث الفرار الرابع عشر الذي يسجل منذ عام 2000.

وتعتبر الحادثة الأولى من نوعها منذ القمة التاريخية التي عقدت بين الكوريتين في نيسان/أبريل وتعهد فيها البلدان بإخلاء شبه الجزيرة بالكامل من الأسلحة النووية والكف عن أي نشاط عدائي.