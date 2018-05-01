مكبرات الصوت.. أولى خطوات المصالحة بين الكوريتين

بدأت الكوريتان الشمالية والجنوبية الثلاثاء تفكيك مكبرات الصوت التي كانت تنشر دعاية مضادة من الحدود بين الدولتين.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن أنشطة في عدة مناطق على طول الحدود أكدت أن كوريا الشمالية بدأت إزالة مكبرات الصوت.

وأضاف أن سول بدأت بخطوة مماثلة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (6:00 صباحا ت غ).

RAW VIDEO: South Korea dismantling anti-north Korea propaganda speakers. https://t.co/lH5gRRbEK1 — The Associated Press (@AP) May 1, 2018

وتعد هذه الخطوة الأولى في إطار عملية المصالحة بين الجارتين، وجاءت ضمن اتفاق جرى خلال القمة المشتركة بين رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الجمعة الماضية.

وعلى مدى عقود بث الجانبان دعاية مضادة عبر مجموعات ضخمة من مكبرات الصوت كشكل من أشكال الحرب النفسية.

وكانت كوريا الجنوبية قد تبث مزيجا من الأخبار والأغاني الشعبية الكورية ونقدا لنظام جارتها الشمالية، بينما كانت بيونغ يانغ تشيد بالنظام الاشتراكي لديها وتنتقد حكومة سول بشدة.