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الرئيس السابق لكاتالونيا يمثل أمام القضاء الألماني

كارليس بوتشيمون

أعلنت نيابة شليزيغ الألمانية أن الرئيس السابق لإقليم كاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي أوقف الأحد في ألمانيا بناء على مذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا، سيمثل الاثنين أمام قاض مكلف بتأكيد هويته، حسب بيان رسمي.

وأوضح البيان أن هذا المثول "سيهدف فقط إلى التحقق من هوية الشخص الموقوف. ستقرر المحكمة الإقليمية في شليزيغ-هولشتاين لاحقا في شأن توقيف السيد بوتشيمون تمهيدا لتسليمه" لإسبانيا.

ويأتي ذلك بعد ساعات من توقيف الشرطة الألمانية لبوتشيمون آتيا من الدنمارك المجاورة، بعد أن توعدت المحكمة الإسبانية العليا بمقاضاة 13 من المسؤولين الانفصاليين بسبب سعيهم لانفصال كاتالونيا.

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