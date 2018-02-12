جارارد: داعش لم يعد قادرا على التجنيد عبر الإنترنت

قال قائد العمليات الخاصة بقوة العمل المشتركة للتحالف الدولي لمكافحة داعش جيمس جارارد إن التنظيم لم يعد قادرا على تجنيد مقاتلين من خلال الإنترنت كما كان يفعل سابقا.

وأضاف جارارد في حديث لـ"راديو سوا" أن تركيز التحالف منصب على ضمان استهداف قدرات عناصر التنظيم في مجال الإعلام "لكي نضمن منعهم من أن يفعلوا ذلك".

ويقترب التحالف من تحقيق هدفه في طرد التنظيم من كامل الأراضي التي كان يفرض سيطرته عليها في سورية، حسب القائد العسكري الأميركي.

وقال جارارد إن داعش كان تنظيما كبيرا يوما ما وسيظل له بقايا حول ساحات المعارك لفترة طويلة.

وتابع أن "مهمة التحالف الدولي هي دعم قوات الأمن العراقية في العراق وقوات سورية الديموقراطية في شمال شرق سورية وتمكينهما من توفير الأمن في المستقبل".