'تذكر أن تنظر إلى النجوم'.. رحيل ستيفن هوكينغ

توفي عالم الفيزياء والفلك الشهير ستيفن هوكينغ الذي سعى لتفسير بعض من أكثر الأسئلة تعقيدا عن الحياة، في ساعة مبكرة الأربعاء عن عمر ناهز 76 عاما.

ولفظ العالم أنفاسه الأخيرة بهدوء في منزله في مدينة كامبردج الجامعية البريطانية.

عمل هوكينغ في موضوعات عديدة بدءا من أصل الكون وحتى احتمال الانتقال عبر الزمن إلى الغموض الذي يكتنف الثقوب السوداء في الفضاء.

ومن أبرز نصائحه للبشرية: "تذكر أن تنظر إلى النجوم وليس إلى قدميك. لا تتخلى أبدا عن العمل، فهو يعطيك مغزى والحياة من دونه خاوية. إن كنت محظوظا بما فيه الكفاية لتجد الحب، تذكر أنه هنا ولا تفرط فيه".

وأيضا "مهما بدت الحياة عصيبة، هناك دائما ما يمكنك القيام به والنجاح فيه. عندما تكون هناك حياة، هناك أمل".

وقالت أسرت العالم البريطاني في بيان "كان عالما عظيما ورجلا غير عادي سيبقى عمله وإرثه لسنوات طويلة"، وأضافت "إقدامه واستمرار تألقه وروح الدعابة التي تحلى بها كانت مصدر إلهام في أنحاء العالم".

يذكر أن هوكينغ كان مصابا بالتصلب الجانبي (العصبون الحركي) منذ كان في الـ21 من عمره، ولا يستطيع الكلام أو الحركة، لكن إعاقته لم تمنعنه من تقديم الكثير من الدراسات العلمية التي ترجمت إلى أكثر من 40 لغة. وكان العالم يستخدم تقنيات الحاسوب للتواصل مع الآخرين.