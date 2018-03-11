دراسة: هذه علاقة مواد التنظيف بتدهور وظائف الرئة لدى النساء

كشفت دراسة دولية أن النساء اللاتي يستخدمن مواد التنظيف بشكل منتظم قد يواجهن تدهورا أكبر في وظائف الرئة مع مرور الوقت.

وقال الباحثون الذين أعدوا الدراسة إن المرأة التي تستخدم مواد التنظيف مرة واحدة أسبوعيا على الأقل تكون عرضة لتدهور الرئة أكثر من التي لا تفعل ذلك.

وقال قائد فريق البحث الدكتور أويستن سفانس من جامعة برجن بالنرويج: "ننظف منازلنا يوميا وأسبوعيا. من المهم أن نجري هذا النقاش عن التنظيف وعما نفعله في بيوتنا".

وفحص الباحثون من جامعة برجن وزملاؤهم أكثر من 6200 مشارك في مسح (صحة الجهاز التنفسي في المجتمع الأوروبي).

وفي 22 مركزا طبيا في تسع دول بغرب أوروبا خضع المشاركون لفحوصات وظائف الرئة وأجابوا أسئلة ثلاثة استطلاعات على مدى 20 عاما.

وكانت أعمار المشاركين في المسح في منتصف الثلاثينيات عندما انضموا للدراسة نصفهم تقريبا من الإناث. وقالت 85 بالمئة من النساء إنهن ينظفن بيوتهن بأنفسهن.

وكان التنظيف مهنة 8.9 في المئة من النساء المشاركات و1.9 في المئة من الرجال.

وقالت الجمعية الأميركية للرئة إن وظائف الرئة تتدهور ببطء بعد سن الخامسة والثلاثين تقريبا.

وعلى مدى عقدين من مدة الدراسة تبين أن تدهور وظائف الرئة لدى النساء اللاتي لا يعملن في التنظيف ولا يشاركن في تنظيف منازلهن كان أبطأ من غيرهن.

كما تبين أن اللاتي يستخدمن مواد التنظيف عن طريق الرش وغيرها من منتجات التنظيف مرة واحدة على الأقل أسبوعيا يتعرضن لتدهور أسرع في وظائف الرئة. وكان هذا التدهور أسرع لدى العاملات في مهنة التنظيف.

ولم تربط الدراسة بين التعرض لمنتجات التنظيف وتدهور وظائف الرئة لدى الرجال.