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أخبار الخليج

السعودية.. إقرار مشروع قانون لمكافحة التحرش

مجلس الشورى السعودي

وافق مجلس الشورى السعودي الاثنين على مشروع "نظام مكافحة جريمة التحرش" والذي أعدته وزارة الداخلية، حسب بيان للمجلس.

ويهدف المشروع إلى تطبيق عقوبات على المتحرشين وكذلك حماية المجني عليهم، حسب المجلس.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز قد وجه العام الماضي بوضع مشروع لمكافحة التحرش "نظرا لما يشكله من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع"، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

ويتضمن المشروع عقوبات على المتحرشين تصل إلى السجن 15 سنة والغرامة بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال سعودي، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ".

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