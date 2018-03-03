الخرطوم تكشف موعد عودة سفيرها إلى القاهرة

حددت الحكومة السودانية الاثنين القادم موعدا لعودة سفيرها إلى القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بعد أن استدعته للتشاور في كانون الثاني/ يناير إثر خلافات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر إن عودة السفير التي جاءت بناء على توجيهات من الرئيس عمر حسن البشير، لا تعني أن قضايا الخلاف قد حلت والتي تتمحور حول "مثلث حلايب وسد النهضة الأثيوبي والإعلام".

وأوضح المتحدث أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في القاهرة في مطلع شباط /فبراير بين وزيري خارجية البلدين ورئيسي جهازي المخابرات المصري والسوداني وضع خارطة طريق للحل لكن "الأمر يعتمد على التنفيذ".

وشهدت العلاقات بين الخرطوم والقاهرة توترا في الأشهر الأخيرة، وإلى جانب القضايا الثلاث كان البشير قد اتهم القاهرة بدعم معارضين سودانيين، فيما درجت وسائل إعلام مصرية على اتهام الخرطوم بإيواء عناصر في جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها القاهرة ضمن المجموعات الإرهابية.