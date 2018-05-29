السيسي يزور الخرطوم في أكتوبر

يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي الخرطوم في تشرين أول/ اكتوبر المقبل لإبرام عدد من الصفقات الثنائية، حسبما أعلن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد الثلاثاء.

وقال الدرديري في تصريحات من القاهرة إن "زيارة السيسي ستكون ضمن المشاركة في اللجنة العليا المشتركة وهناك العديد من الاتفاقيات التي سيتم استكمالها" لكنه لم يحدد موعدا بعينه للزيارة أو تفاصيل الاتفاقيات التي قد يتم توقعيها.

وخلال الزيارة اجتمع الدرديري مع نظيره المصري سامح شكري. واستعرض الجانبان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية، وشددا على ضرورة تفعيل جوانب التعاون المشتركة ووقف التناول الإعلامي السلبي بينهما، حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

زيارة وزير الخارجية السوداني إلى القاهرة هي الأولى له منذ توليه منصبه، وتشمل أيضا السعودية.

الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه علاقات السودان ومصر توترات على خلفية قضايا عدة من بينها سد النهضة الإثيوبي، ومثلث حلايب.