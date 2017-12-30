البشير يعلن حالة الطوارئ في ولايتين

أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا، حسبما نقلت السبت وكالة الأنباء السودانية سونا.

وقالت الوكالة إن البشير أصدر "مرسوما جمهوريا بإعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا يسري مفعوله لمدة ستة أشهر".

وحسب وسائل إعلام محلية، يجيز المرسوم للرئيس أو من يفوضه - بالتشاور مع رئيس القضاء - أن يشكل محاكم خاصة ابتدائية واستئنافية لمحاكمة أي متهم أو مشتبه فيه ويحدد الإجراءات التي تتبع في المحاكم .

ولم تذكر الوكالة سبب اتخاذ هذا القرار، إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن الخرطوم بدأت حملة لنزع السلاح في الولايات.

وكانت القوات الحكومية شرعت بالفعل في نزع السلاح غير الشرعي، قرب دارفور والنيل الأزرق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

المصدر: وسائل إعلام محلية