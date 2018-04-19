السودان.. البشير يقيل وزير الخارجية

أقال الرئيس السوداني عمر البشير الخميس وزير الخارجية إبراهيم غندور، حسبما نقلت وكالة الأنباء الحكومية المحلية.

وقالت الوكالة إن البشير أصدر قرارا جمهوريا بإعفاء غندور من منصبه دون مزيد من التفاصيل.

وكان الوزير المقال خضع لاستدعاء في البرلمان السوداني الأربعاء تحدث فيه أمام الأعضاء وأجاب على أسئلتهم في عدد من المواضيع أبرزها العلاقات المتوترة مع مصر إزاء خلافات حول مثلث حلايب الحدودي وكذلك أزمة تتعلق بمخصصات السفارات السودانية المالية.

وقال غندور أمام البرلمانيين السودانيين إن الخرطوم تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة تتهم فيها مصر بإجراء الانتخابات الرئاسية في آذار/مارس الماضي في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين.

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