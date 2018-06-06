السودان يلغي عقودا دفاعية مع كوريا الشمالية

أعلن السودان الأربعاء إلغاء "كافة العقود" الدفاعية مع كوريا الشمالية، ليعترف بذلك للمرة الأولى بوجود اتفاقات من هذا النوع مع بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان إن الخرطوم أنشأت لجنة لتطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة أن "منظومة السودان للصناعات الدفاعية قد ألغت كافة العقود الموقعة بينها وجهات منشؤها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأنهت أية علاقة معها مباشرة كانت أو عن طريق طرف ثالث".

ويسعى المسؤولون السودانيون جاهدين لرفع اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، لكن واشنطن تصر على أن تقدم الخرطوم أولا ضمانة كاملة عن قطعها العلاقات مع بيونغ يانغ.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي ألغت واشنطن عقوبات فرضتها قبل عقود على الخرطوم، لكنها أبقت السودان على لائحة الدول الراعية للإرهاب إلى جانب كوريا الشمالية وايران وسورية.