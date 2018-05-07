السودان: السعودية ستزودنا بالنفط

أعلن وزير النفط السوداني عبد الرحمن عثمان الاثنين أن السعودية ستزود السودان بملايين الأطنان من النفط خلال السنوات الخمس المقبلة بغية مساعدته على تجاوز أزمة وقود يعاني منها في الآونة الأخيرة.

وقال عثمان للصحافيين في القصر الرئاسي عقب اجتماع مع الرئيس عمر البشير "عدنا من المملكة العربية السعودية عقب تفاوض مع الجانب السعودي لإمداد السودان بالنفط لمدة خمس سنوات".

وأضاف أن السودان "سيتلقى 1.8 مليون طن من النفط في السنة الأولى على أن تزيد الكمية بنسبة 7 في المئة بعد عام".

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ويعاني السودان من أزمة وقود أدت إلى ارتفاع أسعاره في السوق السوداء وأجبرت سكان الخرطوم على الانتظار بسياراتهم في طوابير طويلة خارج محطات الوقود.

وفي بيان منفصل، أكدت الرئاسة السودانية أن مسودة الاتفاق تم إعدادها و"الاتفاق سيتم توقيعه بعد أن يكمل الطرفان الجوانب المالية".

وتتزامن أزمة الوقود مع ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية بما فيها الخبز ما أدى إلى تظاهرات في كانون الثاني/يناير الماضي.

ومع تزايد أزمة الوقود وجه السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات إلى السعودية لعدم مساعدتها بلادهم رغم انتشار مئات من الجنود السودانيين في اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده الرياض هناك.

وفي خطوة لافتة، أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع علي سالم أثناء زيارة وفد وزير النفط إلى الرياض أن الخرطوم تجري تقييما لمشاركة قواتها في اليمن، وعلى ضوء ذلك ستقرر البقاء ضمن التحالف أو الانسحاب منه.