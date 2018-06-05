'لا تعاقبوا الضحية'.. موقف أميركي من قضية نورا السودانية

دعت الولايات المتحدة السودان إلى إعادة النظر في القوانين الخاصة بالنساء، على خلفية قضية "نورا" التي أدينت بقتل زوجها وحكم عليها بالإعدام.

وقال القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم ستيفن كوتسيس إن "من الضروري أن ينظر النظام العدلي في السودان في كل الحقائق المحيطة بقضية نورا ويمنحها حق عدم التعرض للعقاب. لا نريد أن تتعرض الضحايا إلى العقاب".

وأضاف كوتسيس أن بلاده تتطلع إلى أن "تقوم العدالة بعمل الصواب. ونأمل أن يقوم السودان بفحص كل القوانين الخاصة بحقوق النساء".

وحسب الدفاع فإن "نورا" تعرضت إلى "الاغتصاب من قبل زوجها وقتلته في إطار الدفاع عن النفس". وقد زوجت قسرا وهي في سن الـ16 من عمرها (قاصر)،

وقد أثارت القضية ردود فعل دولية واسعة آخرها تنديد البرلمان الأوربي بالحكم ودعوته إلى تخفيفه.

وقد استأنف الدفاع حكم الإعدام الصادر ضد "نورا" في انتظار البت في القضية لاحقا.