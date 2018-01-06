اشتباكات بين الشرطة ومحتجين على رفع أسعار الخبز بالسودان

تواصلت السبت بالسودان الاحتجاجات الشعبية على مضاعفة أسعار الخبز، وصعوبة الحصول عليه رغم رفع الأسعار.

ورفعت المطاحن الخميس سعر جوال دقيق القمح من 167 جنيها (23.7 دولارا) إلى 450 جنيها (64 دولارا) بسبب قرار الحكومة وقف استيراد القمح والتخلي عن هذه المهمة لصالح القطاع الخاص.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض في ولاية سنار، الماحي سليمان، إن الزيادة الحاصلة "قياسية وجائرة" ولم تحدث "لا في تاريخ السودان الحديث ولا القديم".

وأوضح لموقع "الحرة" أن أكثر من ألف شخص في سنار خرجوا بشكل عفوي للتنديد بالأمر والتعبير عن مدى المعاناة التي ستطالهم جراء هذه الزيادات".

وأكد سليمان وقوع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ما تسبب بوقوع إصابات في صفوف الطرفين.

وخرجت تظاهرات محدودة في الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد احتجاجا على رفع الأسعار.

وقال سليمان إن الاحتجاجات الشعبية ستتصاعد في حال أبقت الحكومة على هذه الزيادات.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تضامنا واسعا مع المتظاهرين وقال أحدهم في تغريدة إن شرارة الاحتجاجات في السودان ستنطلق هذه المرة من سنار.

الشرارة تشعلها سنار#السودان_مظاهرات — محمد الاسباط (@asbatt9090) January 6, 2018

وتحدث حزب المؤتمر السوداني عن اعتقال بعض المتظاهرين في سنار.

جهاز أمن نظام عمر #البشير في مدينة #سنار يعتقل طالبة #جامعة_سنار أريج موسى وكل من :

- فاطمه فتح الرحمن

- وئام الزبير

- حرم الصديق

عند مشاركتهن في الإحتجاجات الشعبية الرافضة للزيادات الباهظة بالأسعار في #السودان pic.twitter.com/Ki9rnoyVPi — حزب المؤتمر السوداني (@SCP_Sudan) January 6, 2018

وشهدت المخابز في الخرطوم ومدن أخرى اصطفاف طوابير طويلة في اليومين الماضيين من أجل الحصول على الخبز رغم مضاعفة الأسعار.

وقال حسن أحمد، الموظف في شركة خاصة، بينما كان يقف أمام أحد المخابز، إن كلفة توفير الخبز لأسرته تضاعفت من 20 إلى 40 جنيها (5.7 دولارات) في اليوم.

وأضاف "بالأسعار الجديدة، يجب إنفاق 1200 جنيه (170 دولارا) شهريا على الخبز من مرتب قدره نحو 3000 جنيه (427 دولارا). هذا أمر غير مقبول".

وأكد عدد من أصحاب المخابز أن ارتفاع أسعار القمح قد يرغمهم على التوقف عن الإنتاج.

وقال محمد عبد الله، صاحب مخبز في شمال الخرطوم، لوكالة الصحافة الفرنسية "عندما ينفد مخزوني من الدقيق سأتوقف عن العمل. ففي حين ارتفع سعر جوال القمح بنسبة 270% فإن سعر الخبز تضاعف فقط. هذا ليس عدلا".

وبدأت أسعار المواد الغذائية والوقود بالارتفاع في السودان منذ العام الماضي، عندما قررت الحكومة إلغاء الدعم من أجل ما قالت إنه خطة لإصلاح الاقتصاد.

المصدر: موقع الحرة/ وكالة الصحافة الفرنسية