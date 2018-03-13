هجوم انتحاري يستهدف الحزام الأمني في عدن

قتل خمسة يمنيين وأصيب 18 بجروح في تفجير نفذه انتحاري يقود سيارة ملغومة ضد مقر أمني تابع لقوات مدعومة من الإمارات جنوب اليمن الثلاثاء.

واستهدف الهجوم مقر قوات "الحزام الأمني" في منطقة الدرين شمال عدن، العاصمة الموقتة للحكومة المعترف بها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في ايلول/سبتمبر 2014.

وتعرض المقر الأمني الذي يضم مخزنا للأغذية، إلى تدمير كامل، بينما التهمت النيران عددا من السيارات التي كانت متوقفة أمامه.

وقال مصدر أمني إن عددا من ضحايا الهجوم يعملون في مطبخ داخل المقر الأمني، بينما أن ضحايا آخرين هم من المارة.

وتبنى تنظيم داعش الهجوم.

ويشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة في أفقر دول شبه الجزيرة العربية.