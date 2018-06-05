المرصد: مقتل 22 عراقيا في اشتباكات بسورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 22 مسلحا عراقيا يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش قتلوا خلال اشتباكات مع عناصر من هيئة تحرير الشام (القاعدة) في ريف إدلب شمال غرب سورية.

وقال في بيان إن "الاشتباكات اندلعت في قرية كفرهند بريف مدينة سلقين في إدلب، على خلفية اتهام عائلة عراقية بالانتماء لتنظيم داعش".

وأضاف المرصد أن عناصر هيئة تحرير الشام اعتقلوا أيضا أفرادا من ذات العائلة، فيما أسفرت الاشتباكات عن مقتل خمسة مسلحين تابعين للهيئة.

وتمكن العديد من عناصر تنظيم داعش الفرار من العراق بعد تحرير معظم المدن من سيطرة التنظيم العام الماضي واستقروا في مناطق الشمال السوري والمناطق القريبة من الحدود مع العراق، وفقا للمرصد.