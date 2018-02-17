مكماستر يحذر من تنامي خطر إيران بسورية واليمن والعراق

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي إتش آر مكماستر السبت من أن إيران تبني وتسلح شبكة قوية من وكلائها في دول مثل سورية واليمن والعراق، تستطيع أن تقف ضد حكومات هذه الدول.

وقال خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن: "ما يثير القلق بشكل خاص هي شبكة الوكلاء هذه التي تكتسب المزيد والمزيد من القدرة فيما تزرع إيران المزيد والمزيد من الأسلحة المدمرة في هذه الشبكات".

تحديث: 13:53 ت غ

قال مستشار الأمن القومي الأميركي إتش آر مكماستر السبت إن روايات الأفراد والصور تشير إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد ما زال يستخدم الأسلحة الكيماوية، مضيفا أن الوقت حان كي يحاسب المجتمع الدولي حكومة دمشق.

وصرح المسؤول الأميركي خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بأن تلك "التقارير إلى جانب الصور تظهر بوضوح" أن نظام الأسد يواصل استهداف شعبه بتلك الأسلحة.

وأردف قائلا "حان الوقت لكي تحمل جميع الدول النظام السوري والجهات الراعية له مسؤولية تصرفاتهم وتدعم جهود منظمة حظر الأسلحة الكيماوية".

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وكانت الولايات المتحدة قد أعربت في الآونة الأخيرة عن قلقها إزاء تقارير ترجح استمرار لجوء الأسد إلى استخدام الأسلحة الكيماوية.

وقال وزير الخارجية ريكس تيلرسون في مقابلة مع "الحرة" إن "المجتمع الدولي ليست لديه آلية جيدة الآن لمواجهة هذه التقارير"، وإن "إدارة الرئيس ترامب تنظر بجدية في الأمر" داعيا روسيا إلى "التوقف عن استخدام حق النقض في مجلس الأمن لتتيح المجال لتوفير معلومات أفضل بشأن استخدام الكيماوي في سورية".

يذكر أن الولايات المتحدة أطلقت عشرات الصواريخ على قاعدة الشعيرات الجوية السورية في السادس من نيسان/أبريل 2017، ردا على هجوم كيماوي للقوات السورية في الرابع من الشهر ذاته استهدف مدينة خان شيخون بمحافظة إدلب وحصد أرواح 87 شخصا بينهم 31 طفلا.