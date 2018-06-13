منظمة ترجح استخدام الكيميائي في وسط سورية

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن "من المرجح للغاية" أن غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور الكيميائي السام استخدما كأسلحة في هجومين في وسط سورية في أواخر آذار/مارس 2017.

وقالت المنظمة الأربعاء إن بعثة تقصي الحقائق التي تتولى التحقيق في هجمات كيميائية مزعومة في سورية وجدت "أن من المرجح للغاية استخدام السارين كسلاح كيميائي في جنوب اللطامنة" في محافظة حماة في 24 آذار/ مارس، وأن الكلور استخدم على الأرجح بعد يوم واحد في مستشفى اللطامنة وبالقرب منها.

يشار إلى أن فريق تقصي اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻴﺲ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﺑﺘوجيه اﻟﻠﻮم بشأن اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ.

وقالت المنظمة إن النتائج التي توصلت إليها تستند إلى شهادات شهود وتحليل عينات.