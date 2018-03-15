من لم يمت بالسلاح التقليدي مات بالكيميائي.. في سورية

دخلت الحرب في سورية اليوم عامها الثامن. ولا يزال ماثلا بأذهان كثيرين، ممن كتبت لهم النجاة من أهوالها، أطنان من الأوجاع والآلام، يغالب بعضهم نفسه على تناسيها، بينما يستعصي على الغير، النسيان.
أحياء كالأموات
كيف ينسون والحرب اللعينة أودت بحياة مئات الآلاف من أهلهم وفلذات أكبادهم وما زالت تفتك بهم دون هوادة؟
كيف يتناسون والرصاص ينهمر عليهم من كل صوب وحدب، وصوتُ القنابل يعشعش في العقول، والجوعُ والبرد والمرض، يحاصرهم من كل جانب؟
كيف ينسون أو يتناسون والخوف يتملكهم، ليس من الموت، بل من المصير المجهول الذي يلف حياتهم؟
فالملايين منهم قابعون في مخيمات نزوح ولجوء تفتقر لأبسط مقومات الحياة أو محاصرون في سجون ينتظرون مصيرا محتوما في ظل صمت مطبق وحال، رهانهم فيها، "الله حامينا"؟
لم يكف جلادو سورية ومن حالفهم قتل الأبرياء بسلاح تقليدي؟ لم يشف ذاك غليلهم؟ فمن لم يمت كمدا، أو بالرصاص، أو بالجوع والمرض، مات بالكيميائي. هكذا أثبتت التحقيقات الدولية.
الهجمات التي أكدتها تحقيقات دولية وجهت الاتهام لأكثر من طرف، لكن غالبيتها للنظام السوري. إليكم قائمة بتلك الهجمات:
آب/ أغسطس 2013
نيسان/ أبريل 2014
آذار/ مارس 2015
آب/أغسطس 2015
نيسان/ أبريل 2017
كانون ثاني/يناير 2018
يشار إلى أن النظام السوري أقر في عام 2012 بامتلاك سلاح كيميائي لكنه درج على نفي التهم الموجهة إليه باستخدامه ضد شعبه.
واستخدمت روسيا مرتين حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لتمديد مهمة خبراء اللجنة المشتركة الخاصة بالتحقق من الأسلحة الكيميائية في سورية.