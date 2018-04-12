ماكرون: لدينا أدلة حول الكيميائي في سورية

قال الرئيس الفرنسي الخميس إن بلاده سترد على دليل استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية في دوما "في الوقت الذي نختاره".

وأضاف ماكرون في مقابلة مع محطة TF1 الفرنسية "لدينا دليل أن أسلحة كيميائية، على الأقل غاز الكلورين، استخدمت الأسبوع الماضي من قبل نظام بشار الأسد".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه على اتصال يومي بنظيره الأميركي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنهما سيردان على سورية "في وقت من اختيارنا، عندما نرى أنه الأنسب والأكثر فعالية".

وأوضح ماكرون الذي اعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية "خطا أحمر"، أن أهدافه في سورية تتمثل في "نزع قدرات النظام السوري الكيميائية"، لكنه قال من جهة أخرى إنه يسعى لتجنب التصعيد.

وكان ترامب قد كتب على تويتر الخميس أنه لم يتحدث قط عن موعد الهجوم الذي توعد به سورية انتقاما من هجوم دوما، مضيفا أن الضربة الأميركية قد "تتم قريبا جدا أو ربما بعد حين".

في سياق متصل، استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخميس مشاركة بلدها في ضربة ضد النظام السوري، فيما تعقد رئيسة الوزراء البريطانية اجتماعا عاجلا لحكومتها وسط تكهنات بأنها ستدعم أي تحرك أميركي ضد سورية.