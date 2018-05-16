منظمة حظر الكيميائي: الكلور استخدم في سراقب

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) الأربعاء أن غاز الكلور "استخدم على الأرجح كسلاح كيميائي" في هجوم استهدف بلدة سراقب الواقعة في محافظة إدلب السورية قبل ثلاثة أشهر.

وأفاد بيان المنظمة بأن بعثة التحقيق التابعة لها توصلت إلى أن "الكلور انبعث من أسطوانات في حي التليل في سراقب" بتاريخ الرابع من شباط/فبراير.

The #OPCW Fact-Finding Mission #FFM confirms that chlorine was likely used as a chemical weapon on 4 February 2018 in #Saraqib, Idlib Governorate, #Syria. Learn more and read the report: https://t.co/Nxcqg6bJfL pic.twitter.com/5wpnKkNJvL — OPCW (@OPCW) May 16, 2018

وأوضح البيان أن الاستنتاجات مبنية على عدة عناصر، بينها وجود أسطوانتين تم التوصل في وقت سابق إلى أنهما تحتويان على الكلور، وكذلك إفادات شهود العيان، وعينيات بيئية كشفت وجود الكلور في البيئة المحلية بنسب مرتفعة، فضلا عن عدد من المرضى في مرافق طبية بعيد الحادث، والذين ظهرت عليهم أعراض متسقة مع التعرض للكلور ومواد كيميائية سامة أخرى.

وأفاد موقع المنظمة الدولية المستقلة بأن أمينها العام ندد بشدة باستمرار استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح من قبل أي شخص أو طرف، مهما كانت الأسباب والظروف.

وقالت المنظمة إنها سلمت نسخة من تقريرها إلى مجلس الأمن الدولي.