أطفال الثورة والمأساة.. صور من سورية لن ينساها العالم

حمزة الخطيب طفل أشعل "الثورة"، إيلان كردي رمز مأساة اللجوء، بانا العابد أيقونة حصار حلب.

في كل مرة، كان يظهر طفل سوري يجسد مرحلة من مراحل "الثورة" التي دخلت عامها الثامن.

بدأت الحكاية مع الطفل معاوية في محافظة درعا جنوب سورية. في شباط/فبراير 2011، كتب معاوية الصياصنة (16 عاما حينها) مع أصدقائه عبارات "إجاك الدور يا دكتور"، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، على الجدران، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات "الربيع العربي" في دول أخرى.

تعرض معاوية ورفاقه للاعتقال والتعذيب. وخرجت مظاهرات احتجاجية في درعا وريف دمشق، وامتدت خلال أشهر إلى حمص وريف حلب، خاصة بعد مقتل طفل أثناء تشييع قتلى سقطوا بنيران عناصر النظام أثناء المظاهرات في درعا.

بعد الإفراج عنه، غادر معاوية المدرسة والتحق بالجيش السوري الحر مقاتلا.

حمزة الخطيب

استمرت المظاهرات في بعض المحافظات السورية إلى أن انتشرت قصة الطفل حمزة الخطيب (13 عاما). اعتقل حمزة أثناء خروجه، رفقة والده في إحدى المظاهرات بدرعا. تعرض إثرها للتعذيب ثم قتل.

بعد أسابيع أرسل جثمانه إلى أهله، حيث كانت آثار التعذيب حتى الموت واضحة عليه. لون جسده كان بنفسجيا ومنتفخا بسبب الضرب عدا عن تعرضه لطلقات نارية.

أدت قصة حمزة إلى موجة غضب عارمة شملت محافظات سورية. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باتريك مكورميك، حينها "الصور المنشورة تثير الصدمة. لقد شاهدها العالم وحركت مشاعر كل من رآها".

لم يدل أقارب حمزة بتصريحات للإعلام خوفا. وسمى المتظاهرون الجمعة التي تلت انتشار قصته بجمعة حمزة الخطيب.