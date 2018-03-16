أطفال الثورة والمأساة.. صور من سورية لن ينساها العالم

حمزة الخطيب طفل أشعل "الثورة"، إيلان كردي رمز مأساة اللجوء، بانا العابد أيقونة حصار حلب.
في كل مرة، كان يظهر طفل سوري يجسد مرحلة من مراحل "الثورة" التي دخلت عامها الثامن.
بدأت الحكاية مع الطفل معاوية في محافظة درعا جنوب سورية. في شباط/فبراير 2011، كتب معاوية الصياصنة (16 عاما حينها) مع أصدقائه عبارات "إجاك الدور يا دكتور"، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، على الجدران، بالتزامن مع اندلاع احتجاجات "الربيع العربي" في دول أخرى.
تعرض معاوية ورفاقه للاعتقال والتعذيب. وخرجت مظاهرات احتجاجية في درعا وريف دمشق، وامتدت خلال أشهر إلى حمص وريف حلب، خاصة بعد مقتل طفل أثناء تشييع قتلى سقطوا بنيران عناصر النظام أثناء المظاهرات في درعا.
بعد الإفراج عنه، غادر معاوية المدرسة والتحق بالجيش السوري الحر مقاتلا.
حمزة الخطيب
استمرت المظاهرات في بعض المحافظات السورية إلى أن انتشرت قصة الطفل حمزة الخطيب (13 عاما). اعتقل حمزة أثناء خروجه، رفقة والده في إحدى المظاهرات بدرعا. تعرض إثرها للتعذيب ثم قتل.
بعد أسابيع أرسل جثمانه إلى أهله، حيث كانت آثار التعذيب حتى الموت واضحة عليه. لون جسده كان بنفسجيا ومنتفخا بسبب الضرب عدا عن تعرضه لطلقات نارية.
أدت قصة حمزة إلى موجة غضب عارمة شملت محافظات سورية. وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) باتريك مكورميك، حينها "الصور المنشورة تثير الصدمة. لقد شاهدها العالم وحركت مشاعر كل من رآها".
لم يدل أقارب حمزة بتصريحات للإعلام خوفا. وسمى المتظاهرون الجمعة التي تلت انتشار قصته بجمعة حمزة الخطيب.
إيلان كردي
في عام 2015، شهدت سورية موجة هجرة واسعة لآلاف السوريين نحو دول أوروبية، كان مشهدها الأفظع صورة الطفل إيلان كردي ممددا على بطنه على شواطئ ولاية بودرم التركية بعدما تعرض القارب الذي يقل أسرته للغرق.
أشعلت صورته مئات وكالات الإعلام في العالم وهو ممدد على الشاطئ بعد أن غرق.
انتشرت صورة لإيلان الطفل صاحب الثلاثة أعوام في كل وسائل الإعلام العالمية. وكان برفقته في الرحلة والداه وشقيقه في محاولة للوصول إلى اليونان. غرق الجميع باستثناء الأب.
جسدت أعمال وثائقية وسينمائية ورسومات قصة الطفل إيلان.
بانا العابد
اكتسبت الطفلة بانا العابد شهرة عالمية عبر نشر مقاطع مصورة من مدينة حلب، أثناء حصارها من قوات النظام، تتحدث فيها عن الصعوبات التي يعانيها أهل المدينة.
كانت الطفلة البالغة من العمر تسع سنوات تنشر يوميا على حسابها في تويتر مقاطع باللغة الإنكليزية تشرح فيها تفاصيل الحياة في المدينة بمساعدة والدتها.
مع إخراج المدنيين من حلب أواخر عام 2016، خرجت بانا العابد واستقبلها في تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومنحت الجنسية التركية مع عائلتها.
شاركت بانا في حفل الأوسكار 2018. يتابعها على تويتر 353 ألف شخص.
كريم عبد الرحمن
تعرض الطفل كريم عبد الرحمن، وعمره لم يتعد أسبوعين، لإصابة بالغة في قصف استهدف منزل عائلته في منطقة حمورية التابعة للغوطة الشرقية. قُتلت والدته، وأصيب هو بكسر في الجمجمة أدى إلى فقدان عينه اليسرى، لكنه نجا.
لقيت قصة كريم تضامنا عالميا من شخصيات رسمية وناشطين عن طريق نشر صور ووضع اليد على العين اليسرى. شارك في الحملة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ولاعب كرة القدم الفرنسي فرانك ريبيري.
عمران دنقيش
عمران دنقيش (خمس سنوات)، طفل سوري من مدينة حلب، كان يقطن حي القاطرجي مع أهله. في أواخر عام 2016 تعرض الحي للقصف. أصيب عمران بجروح ونقل إلى سيارة الإسعاف، بعد أن تم إنقاذه من بين ركام المبنى.
التقط أحد الإعلاميين صورة له، وهو داخل سيارة الإسعاف. ظهر في الصورة مصدوما وكأنه غير واع بما يجري حوله. لم يبك عمران، كان مركزاً نظره على الكاميرا وهي تلتقط صورة له بينما يظهر عليه آثار الدماء والغبار.
لقيت صورته انتشارا واسعا، لكن الرئيس السوري بشار الأسد أصر على أنها مزيفة.
هاجر الخطيب
هاجر الخطيب طفلة أخرى قتلت على يد عناصر النظام السوري في ريف حمص، خلال وجودها في حافلة المدرسة برفقة أطفال آخرين عائدين إلى منازلهم.
أشعلت هاجر، وهي من مواليد 2000، مواقع التواصل الاجتماعي في منتصف عام 2011 بعد انتشار خبر مقتلها. لم يكن حينها مر وقت طويل على مقتل الطفل حمزة الخطيب.
نسمة الثورة
لا أحد يعرف اسمها الحقيقي، سمت نفسها بـ"نسمة الثورة"، وكانت تخرج بشكل دائم في المظاهرات بحلب، تقود المتظاهرين. في إحدى المرات، قاطعتها قذيفة هاون وهي تغني نشيدا بعنوان "حانن للحرية".
نسمة من حي بستان القصر. تحولت، وهي لا تتجاوز 10 سنوات، إلى رمز من رموز الثورة في حلب. تعود أخوها الأكبر أن يأخذها معه للمشاركة في المظاهرات، وكان المتظاهرون يرددون وراءها.
قصي عبطيني
أضحك الطفل قصي عبطيني الآلاف في مسلسل حلبي ذاع صيته بين السوريين باسم "أم عبدو الحلبية"، قبل أن يلقى حتفه جراء استهداف سيارة كان بداخلها عند محاولة مرورها من طريق الكاستيلو في ثالث أيام عيد الفطر عام 2016.
ينتمي قصي لحي صلاح الدين. توجد على موقع يوتيوب عشرات الحلقات من المسلسل الذي يجسد فيها دور البطولة بشخصية "أبو عبدو".
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