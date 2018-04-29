معارك عنيفة بين قسد والنظام في دير الزور

اندلعت معارك الأحد في شرق سورية بين النظام وقوات سورية الديموقراطية (قسد) التي تدعمها الولايات المتحدة، حسبما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقضى ستة من قوات سورية الديموقراطية في المعارك الجارية في دير الزور، وفقا للمرصد الذي لم يذكر عدد ضحايا قوات النظام.

وقالت قسد في بيان أصدرته الأحد إن النظام و "ميليشياته" يستهدفون قواتها على خطوط التماس، ويحاولون التقدم "باتجاه القرى المحررة أصلا"، مشيرة إلى أنها ترد على مصادر النيران دفاعا عن النفس.

ووصفت قسد هجوم قوات النظام بـ"عدوان يدعم الإرهاب"، وقالت إنه يأتي في إطار محاولات عرقلة الحرب ضد الإرهاب.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد ذكرت في وقت سابق أن قوت النظام "حررت" أربع قرى هي الجنينة والجيعة وشمرة الحصان وحويقة المعيشية التي كانت تحت سيطرة قسد.

وتسيطر قوات النظام حاليا على مدينة دير الزور وكامل الضفة الغربية لنهر الفرات، في حين تنتشر قوات سورية الديموقراطية على ضفته الشرقية.