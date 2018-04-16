اجتماع دولي طارئ لبحث هجوم دوما

بدأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الاثنين اجتماعا طارئا لبحث هجوم دوما بالغوطة الشرقية الذي استخدمت فيه أسلحة كيميائية في السابع من الشهر الجاري.

وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع "بدأ للتو" في مقر المنظمة في لاهاي بعد وصول المشاركين وممثلي الدول الأعضاء في مجلسه التنفيذي لبحث الهجوم الذي حمل الغرب دمشق مسؤوليته واتهمها باستخدام غازي الكلور والسارين.

ويعقد الاجتماع على مستوى المجلس التنفيذي للمنظمة والذي يضم 41 عضوا من أصل أعضاء المنظمة الـ192.

وعبر ممثل الولايات المتحدة في المنظمة السفير كينيث وارد عن قلق واشنطن من احتمال تلاعب روسيا بالأدلة المتعلقة بهجوم دوما.

وبدأ فريق تقصي حقائق أوفدته المنظمة إلى سورية الأحد التحقيق في الهجوم الذي أدى إلى مقتل 40 شخصا، وفق مسعفين وأطباء محليين.

ويأتي الاجتماع فيما تعهدت موسكو التي نفت وقوع هجوم كيميائي في دوما، بـ"عدم التدخل" في عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية، وفق ما جاء في تغريدة لسفارة روسيا في لاهاي.